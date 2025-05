Ministerstwo Obrony Ukrainy oficjalnie zatwierdziło użycie przez Siły Zbrojne Ukrainy opracowanego lokalnie naziemnego drona bojowego wyposażonego w miotacz ognia. Przeznaczony do działań na froncie KRAMPUS, bo taką właśnie otrzymał nazwę, łączyć ma mobilność, autonomię i siłę ognia w kompaktowej formie zdolnej do działania w trybie stealth. Według oficjalnego oświadczenia pomagać ma w tym fakt, że jest osadzony na niskoprofilowym podwoziu gąsienicowym, napędzanym dwoma cichymi silnikami elektrycznymi.

KRAMPUS jest również na tyle mały, że mieści się na pace pickupa, w furgonetce czy na przyczepie, ale jednocześnie zaprojektowany do działania w trudnym terenie, w tym w lasach, na piasku, mokradłach i stromych zboczach. Deweloperzy podkreślają, że wzmocnione kanały sterowania oraz odporność na warunki atmosferyczne umożliwiają działanie w ekstremalnych temperaturach, śniegu, deszczu i upale , a system zasilania bateryjnego pozwala na kilka godzin nieprzerwanej pracy.

KRAMPUS wyposażony jest także w sprzęt do nadzoru wideo oraz zintegrowany moduł bojowy uzbrojony w rakietowe miotacze ognia RPV-16 (zamiast pluć strumieniem ognia, wystrzeliwują pociski wypełniony łatwopalną substancją) o skutecznym zasięgu 300 m.

To przenośne rozwiązanie opracowane kilka lat temu przez Państwowy Instytut Badawczy Produktów Chemicznych, będący częścią koncernu UkrOboronProm. Przeznaczone jest do zwalczania siły żywej przeciwnika znajdującej się na otwartym terenie lub w budynkach, a także do niszczenia lekko opancerzonych i nieopancerzonych pojazdów oraz umocnień z kamienia, cegły czy betonu.