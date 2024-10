Rosja nie chciała, by Ukraina poznała te plany

Obecność UMPB D-30 na miejscu katastrofy sugeruje, że siły rosyjskie zamierzały użyć S-70 Ochotnik jako bombowca dalekiego zasięgu, który miałby zrzucać precyzyjnie kierowane bomby szybujące. I warto tu dodać, że jeszcze zanim w sieci pojawiły się takie informacje, wiele serwisów zajmujących się analizami militarnymi zwracało uwagę, to byłaby to najbardziej odpowiednia rola dla tej jednostki, dla której bardziej zaawansowane zadania, jak eskortowanie pilotowanych myśliwców, pozostają na razie poza zasięgiem.

Wybór UMPB D-30 zamiast częściej używanego UMPK można zaś wyjaśnić konstrukcją S-70, który wykorzystuje technologie stealth, a zatem ma jedynie wewnętrzne komory uzbrojenia, bez punktów podwieszeń pod skrzydłami. UMPK, oparty na dużej bombie FAB, po prostu nie zmieściłby się w wewnętrznych komorach drona. Co więcej, UMPB D-30 oferuje większy zasięg. W przeciwieństwie do UMPK, który jest zasadniczo bombą swobodnie spadającą wyposażoną w skrzydła i systemy naprowadzania, UMPB została pierwotnie zaprojektowana jako bomba szybująca. Jej zasięg wynosi 90 km, co pozwala S-70 na przeprowadzanie ataków z bezpieczniejszych odległości.

Moskwa prawdopodobnie postrzega kombinację drona i bomby jako skuteczne rozwiązanie do nalotów na Ukrainę. Zwłaszcza że jej zdaniem Ochotnik jest systemem stealth i może próbować rozmieszczać go bliżej linii frontu, aby zwiększyć zasięg ataków UMPB D-30 w głąb terytorium przeciwnika. Należy jednak zauważyć, że Rosja nie rozpoczęła jeszcze masowej produkcji S-70 Ochotnik i dysponuje jedynie czterema - a teraz już trzema prototypami, więc perspektywa pojawienia się eskadr tych dronów nad ukraińskim niebem wydaje się odległa.

Jak zauważa Defense Express, zestrzelenie S-70 Ochotnik ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie ukraińscy eksperci będą badać wrak, w szczególności jego komponenty elektroniczne, co może ujawnić obecność kluczowych zagranicznych części, jak miało to miejsce w przypadku wielu innych rosyjskich zaawansowanych systemów uzbrojenia. Analiza ta może ujawnić kanały dostaw takich komponentów do Rosji i choć ich całkowite odcięcie nie jest możliwe, utrudnienie już jak najbardziej.