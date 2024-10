Ukraińcy stworzyli amerykańsko-rosyjskiego potwora

Kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1 zostały zaprojektowane jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. System waży ok. 5,7 kg i zawiera 260 gramów silnego ładunku wybuchowego przedzielonego parą salowych płytek. Celem radzieckich inżynierów było znacząco zwiększyć odporność czołgów na atak za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) lub pocisków czołgowych z głowicą kumulacyjną zdolną przepalić kilkaset mm stali pancernej.

Tymczasem czołg Abrams M1 ma masę 60 ton, mierzy 977 cm długości, 366 cm szerokości, 244 cm wysokości i oferuje prześwit 43 cm. Maszyna zabiera na pokład czterech członków załogi, w tym dowódcę, działonowego, ładowniczego i kierowcę. Abrams posiada działo kalibru 120 mm, które w Ukrainie najprawdopodobniej będzie wykorzystywało starsze pociski APSDF M89A2 i M89A3, w teorii zdolne do przebicia od przodu większości rosyjskich czołgów.

Czym jest i co potrafi amerykański czołg M1A1 Abrams?

Czołg napędza silnik turbowałowy Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1103 kW (1500 KM) przy 3000 obr./min. Pozwala on maszynie rozpędzić się do 67 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zbiornik paliwa o pojemności 1909 litrów zapewnia zasięg do 425 km.