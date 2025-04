I chociaż urzędnicy unikali tu nazywania trwającego konfliktu, to eksperci nie mieli wątpliwości, że ich przesłanie było jasne - te dzieci miałby być w przyszłości gotowe do walki i umierania za ojczyznę, bo przecież "prawdziwie patriotyczni ludzie są gotowi bronić ojczyzny z bronią w ręku, a nie jedynie wypowiadać patriotyczne hasła". Jak komentowała to dla Insidera jedna z nauczycielek szkoły podstawowej: "W przypadku nastolatków te zajęcia nie wystarczą, by zrobić im pranie mózgu. Mają dostęp do świata przez Internet. Przeraża mnie jednak wpływ na małe dzieci, których całym światem jest szkoła i rodzina".