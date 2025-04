I w sumie to trudno się z nim nie zgodzić, bo Kim Dzong Un jakiś czas temu postawił wszystko na jedną kartę i od kilku miesięcy tylko intensyfikuje swoją współpracę z Rosją, dostarczając jej "paliwo" do walki. Eksperci nie mają zaś wątpliwości, że należy się spodziewać dalszego zacieśniania tej współpracy i kolejnych wyrazów wsparcia dla polityki Moskwy. Bo rosyjskie siły mogą też liczyć na wsparcie północnokoreańskich żołnierzy i uzbrojenie, jak pociski Hwasong, rakietowe niszczyciele czołgów Bulsae czy karabiny maszynowe typu 73.

M1991 to północnokoreańska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet kalibru 240 mm, będąca rozwinięciem wcześniejszego modelu M1985, która po raz pierwszy została zaobserwowana przez wywiad USA w 1991 roku. System ten jest jednym z kluczowych elementów północnokoreańskiej artylerii rakietowej , łącząc dużą siłę ognia z mobilnością i zdolnością do rażenia celów na dużych odległościach.

M1991 jest zamontowany na podwoziu ciężarówki 6x6, co zapewnia mu mobilność i zdolność do szybkiego przemieszczania się. Wyrzutnia posiada 22 prowadnice rozmieszczone w trzech rzędach: dwa rzędy po 8 i jeden rząd z 6 rurami. System może wystrzeliwać rakiety z różnymi typami głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzącymi (HE-FRAG), dymnymi, zapalającymi oraz chemicznymi (standardowa rakieta waży około 497 kg, z czego głowica 90 kg), których zasięg wynosi od 40 do 60 km.

System jest zdolny do wystrzelenia pełnej salwy 22 rakiet w ciągu 44 sekund, co pozwala na szybkie i intensywne rażenie celów. Czas przejścia z trybu transportowego do bojowego wynosi około 2 minut, a powrót do trybu marszowego zajmuje około 6 minut. Pojazd osiąga maksymalną prędkość 80 km/h i ma zasięg do 800 km, a jego załoga składa się z 6 osób: 2 w kabinie i 4 obsługujących system. Kabina nie jest opancerzona, co czyni ją podatną na ostrzał z broni lekkiej i odłamki.