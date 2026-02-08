Nowe zagrożenie dla Ukrainy. To rosyjskie drony w dronie "Skorlupa"

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosyjskie siły zbrojne zaprezentowały nową platformę bezzałogową, która może znacząco zmienić sposób prowadzenia operacji morskich w rejonie Morza Czarnego. A mowa o bezzałogowym okręcie nawodnym (USV) "Skorlupa", który wyposażony jest w system sterowania światłowodowego i może przenosić drony FPV, konkretniej znane już z frontu "Wandale".

Niewielki pojazd wodny poruszający się po powierzchni wody, z widoczną ścieżką piany. W prawym górnym rogu znajduje się wstawka pokazująca detalicznie pojazd z góry, z widocznymi jego elementami konstrukcyjnymi.
"Skorlupa" na Morzu Czarnym. Rosja wprowadza bezzałogowe okręty z dronami Wandal Front Channel @ChannelFront_sr (screen z nagrania)Twitter

Zaczęło się od Sea Baby, którymi Ukraina chwaliła się w sierpniu 2023 roku, informując o ich wykorzystaniu do głośnego ataku na Most Krymski i przedstawiając je jako "konstrukcję rozwojową całej rodziny bezzałogowych dronów kamikadze". Prace nad nią ruszyły zaraz po rosyjskiej inwazji, a produkcja odbywała się w tajnych zakładach rozproszonych na terenie całej Ukrainy, co uniemożliwiło Rosjanom wpływania w znaczący sposób na ich wytwarzanie.

Od tego czasu ukraińskie drony nawodne doczekały się wielu usprawnień, modyfikacji i wersji, stając się postrachem rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i wzorem dla wielu armii świata. Z czasem dołączyły do nich również inne modele, jak choćby wyjątkowo niebezpieczny Katran VENOM, miotający polskimi PIORUN-ami. Niestety Rosja również szybko dostrzegła zalety tego rodzaju systemów i rozpoczęła technologiczny pościg za Ukrainą - dziś możemy zobaczyć jeden z efektów tych działań.

Rosyjska dronowa matrioszka

A mowa o jednostce o nazwie "Skorlupa", która posiada specjalną komorę mieszczącą do dwóch dronów FPV (mowa jest m.in. o jednostkach "Wandal"), mogących wykonywać zadania zwiadowcze lub uderzeniowe. W opublikowanych nagraniach wideo widać start drona z komory, który następnie symuluje atak na cel. Producent podkreśla, że komunikacja i sterowanie odbywają się wyłącznie poprzez światłowód, co utrudnia wykrycie i przechwycenie jednostki.

I choć szczegóły dotyczące zasięgu i pozostałych parametrów drona nie zostały ujawnione, analitycy już teraz wskazują, że zastosowanie światłowodów może być zarówno zaletą, jak i wadą, a wszystko przez ryzyko tłumienia sygnału. Jak podaje Defense Express, po przekroczeniu określonej odległości konieczne będzie użycie dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał, żeby utrzymać kontrolę nad jednostką.

Zobacz również:

Start pocisku Neptun w listopadzie 2025 roku (zdj. poglądowe)
Militaria

Rosjanie "płaczą" w sieci. Twierdzą, że oberwali Neptunami i HIMARS-em

Daniel Górecki
Daniel Górecki

    Ukraińcy są przygotowani

    Rosjanie prawdopodobnie planują wykorzystanie "Skorlupy" do przechwytywania ukraińskich bezzałogowców nawodnych na otwartym morzu, choć technicznie nie ma przeszkód, by jednostka uczestniczyła w atakach na miasta portowe Ukrainy oddalone o ok. 60 km od terenów kontrolowanych przez Rosję.

    Ukraińskie służby od dawna przygotowują jednak kontrdziałania wobec rosyjskich jednostek, a jednymi z takich rozwiązań są nowa wersja wspomnianego już Sea Baby, uzbrojona w moduł bojowy Tavriya z 14,5 mm ciężkim karabinem maszynowym KPVT oraz drony FPV zdolne do zwalczania przeciwnika na dużym dystansie.

    W październiku 2025 roku Marynarka Wojenna Ukrainy opublikowała nawet materiał wideo przedstawiający zniszczenie niezidentyfikowanego rosyjskiego USV o cechach podobnych do "Skorlupy". To sugeruje, że nowa platforma była już testowana w warunkach operacyjnych, a według rosyjskiego Centrum Naukowo-Produkcyjnego im. Uszkujnika jest już nawet produkowana seryjnie.

    Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu© 2026 Associated Press

    Najnowsze