Z podawanych oficjalnie informacji wiemy, że wczorajszej nocy ukraińskie drony przeprowadziły ataki na rosyjski zakład produkujący komponenty do paliwa rakietowego w regionie Tweru, magazyn ropy naftowej w pobliżu Bałaszowa, a także centra operacyjne na terenach okupowanych przez Rosję. Władze obwodu briańskiego twierdzą jednak, że to nie wszystko i pociski spadły również na ich terytorium, choć strona ukraińska nie skomentowała jeszcze tych informacji.

Rosja informuje o ataku Ukrainy

Jak przekonuje na Telegramie gubernator Aleksandr Bogomaz, Kijów sięgnął po dalekosiężne pociski Neptun oraz systemy artylerii rakietowej HIMARS, a jego celem były przede wszystkim obiekty energetyczne - w wyniku ostrzału w siedmiu gminach doszło do przerw w dostawie prądu, a dwie osoby zostały ranne (ok. godzinę przed atakiem w regionie ogłoszono alarm rakietowy, a pojawiły się także doniesienia o ataku dronów)

Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały nasz region rakietami dalekiego zasięgu Neptun oraz wyrzutniami rakiet wielokrotnego startu HIMARS. W wyniku ataku przerwy w dostawie prądu wystąpiły w siedmiu gminach. Niestety, dwie osoby cywilne zostały ranne

Rosyjska agencja TASS, powołując się na lokalne władze, dodaje też, że atak spowodował uszkodzenia prywatnych domów, budynku administracyjnego oraz lokalnego kościoła. Jej zdaniem zespoły specjalne i ratunkowe pracują już nad przywróceniem zasilania.

Według informacji lokalnych mediów, ukraiński ostrzał rakietowy uderzyć miał równolegle także w kluczowe obiekty energetyczne w rosyjskim Biełgorodzie, wywołując przerwy w dostawie prądu i zakłócenia w systemach grzewczych.

Ukraińcy biorą odwet za Kijów

Zdarzenia te nastąpiły dzień po masowym rosyjskim ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną, który prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał "poziomem ataku, na który nie odważyłby się żaden terrorysta na świecie". Atak ten uszkodził kluczowe obiekty obsługujące ukraińskie elektrownie jądrowe i znacząco zmniejszył ilość dostępnej energii w momencie, gdy temperatury zimowe nadal spadają.

W tym kontekście atak wydaje się prawdopodobny, zwłaszcza że idealnie wpisuje się w trwającą od wielu miesięcy ukraińską kampanię mającą na celu sparaliżowanie rosyjskiej logistyki wojskowej - zarówno na okupowanych przez wroga terenach, jak i bezpośrednio na jego terytorium. W ostatnich miesiącach regularnie piszemy o udanych atakach na stacje transformatorowe zasilające zakłady związane z przemysłem zbrojeniowym, rosyjskie pociągi z paliwem, stacje kolejowe czy fabryki dronów, podzespołów i substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji uzbrojenia.

Bo jak przekonują Ukraińcy, każdy trafiony magazyn czy zakład produkcyjny to mniej pocisków atakujących ukraińskie pozycje czy miasta, które z powodu trudnych warunków pogodowych i postępujących zniszczeń są w coraz trudniejszej sytuacji. Co więcej, obwód briański graniczy z ukraińskimi obwodami czernihowskim i sumskim i od początku konfliktu jest regularnie celem ukraińskich uderzeń - we wrześniu 2025 roku Kijów potwierdził atak Neptunami na powiązaną z wojskiem fabrykę w tym regionie.

Co potrafi Neptun?

Neptun to ukraińska rodzina pocisków, która zaczęła się od produkowanego od 2021 roku pocisku manewrującego do zwalczania wrogich okrętów, R-360 Neptun. Ten wywodzi się zaś z radzieckiego pocisku KH-35U, wprowadzając nowocześniejszą elektronikę i zwiększony zasięg. Wraz z m.in. wyrzutnią na platformie ciężarówki Tatra 815-7, systemem kontroli dowodzenia i kilkoma radarami Mineral-U, jest on częścią większego systemu obrony wybrzeża.

Wraz z kolejnymi miesiącami wojny Ukraińcy na bazie podstawowej wersji R-360 Neptun stworzyli też wersję do ataków lądowych. Podstawowa wersja przeciwokrętowa wykorzystuje system nawigacji bezwładnościowej (INS), a w końcowej fazie lotu przełącza się na aktywny radar, aby wykryć cel.

Wersja do ataku lądowego wykorzystuje podobno kombinację INS wspomaganego przez GPS i obrazującego czujnika podczerwieni, aby trafić w cel. W sierpniu ubiegłego roku Ukraińcy oficjalnie zaprezentowali też "Długiego Neptuna", czyli nowego przedstawiciela rodziny, który może się pochwalić zasięgiem 1000 km.

Parametry techniczne pocisku R-360 Neptun:

Długość (z silnikiem): 5,05 m

Szerokość: 0,4 m

Wysokość: 1,3 m

Masa całkowita: 870 kg

Masa ładunku wybuchowego: 150 kg ładunku odłamkowo-burzącego HE-FRAG

Napęd: silnik turboodrzutowy MS400

Zasięg: 360 km

