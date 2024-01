100 dronów Trinity dla Ukrainy

Pierwsze egzemplarze dronów Trinity produkowanych przez Quantum-Systems zgodnie z planem znajdują się już w rękach ukraińskiej armii. To efekt umowy ogłoszonej we wrześniu ubiegłego roku podczas spotkania dyrektora generalnego firmy, Floriana Seibela z burmistrzem Kijowa, Witalijem Kliczką.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy niemiecki producent wspiera Ukrainę swoimi rozwiązaniami, bo na zlecenie niemieckiego rządu dostarcza również modele Vector, czyli wysoce zautomatyzowane jednostki do przechwytywania danych, który mogą działać nawet w trudnych warunkach, a do tego są niezwykle proste w obsłudze.

Co najważniejsze, Vector udowodnił już swoją skuteczność podczas wojny i Ukraińcy bardzo chętnie z niego korzystają, regularnie zamawiając kolejne egzemplarze i liczą na podobne rezultaty w przypadku Trinity (aktualnie ukraińscy operatorzy przechodzą niezbędne szkolenie).



I chociaż nie wiemy dokładnie, ile i jakie konkretnie modele Trinity trafiają do Ukrainy, jest wśród nich model Trinity Pro, o którym producent pisze na swojej stronie, że jest "udoskonalonym płatowcem pionowego startu i lądowania (VTOL), który łączy w sobie wygodną obsługę drona wielowirnikowego i wydajną aerodynamikę samolotu, co czyni go wyjątkowym".

Oznacza to, że w trybie startu i lądowania silniki są ustawione pionowo, a następnie przechylają się w dół do pozycji poziomej dla trybu lotu przelotowego, podczas którego dron pracuje z optymalną wydajnością aerodynamiczną, co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności i małe zużycie mocy. W tym trybie Trinity Pro może latać przez 90 minut, by następnie ponownie zmienić pozycję silników i przygotować się do lądowania.