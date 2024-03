Nowy chiński samolot radarowy KJ-600 przyłapany na zdjęciach

Pierwsze informacje o prowadzonych w Chinach pracach nad nowym pokładowym samolotem wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej pojawiły się już w latach 90. ubiegłego wieku. Były one jednak szczątkowe i wiele wskazywało na to, że tego typu jednostka nie jest priorytetem dla Pekinu, również ze względu na brak lotniskowców zdolnych do jej przenoszenia.

Pierwsze realne dowody postępu chińskiego projektu pojawiły się w lipcu 2012 roku, kiedy to ujawniono naturalnych rozmiarów makietę nowej konstrukcji rozwijanej przez Xi'an Aircraft Company Limited (XAC). Kolejnym krokiem była budowa prototypu, który był jednak tylko demonstratorem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii mających zostać użytych w docelowym pokładowym samolocie wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej.

KJ-600 przyłapany na wolności

W styczniu 2017 roku ujawniono makietę docelowej maszyny, która mocno przypomina amerykański Northrop Grumman E-2C Hawkeye i wyposażona jest w system radiolokacyjny oznaczony jako KLC-7, zamontowany w obrotowej antenie o średnicy około 7,5 metra. Rok później maszyna miała zostać zbudowana, a w 2020 roku oblatana - wtedy też ujawniono pierwsze oficjalne zdjęcia i informacje na temat KJ-600.