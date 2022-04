Wielka Brytania potwierdziła, że wyśle setki precyzyjnych pocisków Brimstone na Ukrainę, jako element kolejnych dostaw uzbrojenia. Nie wiadomo, która wersja tych pocisków zostanie przetransportowana, czy ta służącą do celów lądowych, czy morskich, czy może obie. Pociski Brimstone produkowane są przez europejskiego dostawcę uzbrojenia firmę MBDA w trzech różnych wersjach: odpalane z wyrzutni lądowych, odpalane z samolotów oraz w wersji przeznaczonej do zwalczania okrętów przeciwnika, które mogą zostać zainstalowane na małych okrętach. Będą one w stanie zbliżyć się do większych jednostek i odpalić pociski. Dlatego są tak szalenie niebezpieczne. Ukraińcy zresztą odnieśli wielki sukces zatapiając flagowy okręt Floty Czarnomorskiej Moskwę trafiając go dwoma pociskami Neptune. Brimstone, co to zasady, są przeznaczone do zwalczania mniejszych jednostek.

Reklama

O możliwym wykorzystaniu tych pocisków mówiono dużo wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny miały one zostać zaoferowane Ukrainie i przystosowane od samolotów myśliwskich wchodzących w skład ukraińskich lotniczych sił powietrznych. Obecnie jednak wyposażenie w nowy pocisk samolotów MiG-ów i SU, tych które zostały Ukraińcom byłoby czasochłonne i raczej nie przyniosło pożądanych skutków.

Czym jest Brimstone?

Jest to brytyjski kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia. Często jest on porównywany, a zewnątrz podobny do amerykańskiego pocisku AGM-114 Hellfire. Został on zaprojektowany początkowo w celu spełnienia wymagań brytyjskich sił powietrznych na przeciwpancerny pocisk dalekiego zasięgu zdolny do rażenia wrogich pojazdów opancerzonych z bezpiecznej odległości, nawet tych posiadających pancerz reaktywny. Pocisk Brimstone to broń rodzaju "wystrzel i zapomnij", która pozwala na rażenie celów z bardzo dużą precyzją. Jego zasięg wynosi 12 kilometrów, ale najczęściej odpalany jest z odległości 8 kilometrów. Masa wynosi 48,5 kilograma, a broń posiada rakietowy napęd na paliwo stałe. Pocisk przemieszcza się z prędkością od 1,3 do 1,5 Macha.