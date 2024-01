Odkryli na Ukrainie nowoczesne chińskie silniki odrzutowe

Nowe irańskie drony Shahed-238 na Ukrainie

Jeśli chodzi o dwie kolejne wersje, to wyróżniają się one systemem naprowadzania, a mianowicie na podczerwień i radarowe. Eksperci tłumaczą, że najbardziej da się we znaki ostatnia wersja, ta z naprowadzaniem radarowym, ponieważ prawdopodobnie będzie to najtańsza broń, która może zastąpić pociski przeciwradarowe.

Shahed-238 ma ok. 3,5 metra rozpiętości skrzydeł i może rozpędzić się do 185 km/h. Pokładowy zapas paliwa pozwala dronowi pokonywać dystans do aż 2500 kilometrów, a pokładowy system kieruje go na cel z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej oraz inercyjnej, którego finalnie zwalcza 50-kilogramowa głowica.

Ukraina będzie miała problem z nowymi dronami

Niestety, niewiele więcej wiadomo o tych maszynach, ale ich wygląd zdradza, że zastosowano w nich nowatorskie rozwiązania, dotychczas znane z samolotów czy nawet myśliwców. Otóż drony mają silniki odrzutowe oraz ciemny kolor. W tym drugim przypadku, może to oznaczać użycie specjalnej farby czy kompozytu pochłaniającego fale radiowe. Taki wygląd może utrudnić identyfikację i likwidację tych maszyn przez systemy obrony powietrznej.

Rosyjska armia planuje w sezonie zimowym dokonywać zwiększonych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Jest całkiem prawdopodobne, że nowe irańskie drony Shahed-238 bardziej licznie będą pojawiały się w atakach na Ukrainę. Byłoby to wielkim problemem dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.