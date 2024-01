Ostatecznie czołgi Abrams zostaną rozdysponowane w jednostkach 18 Dywizji Zmechanizowanej, głównie w batalionach 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Abramsy mają też trafić na wyposażenie 19 Brygady Zmechanizowanej, konkretnie do 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Abramsy mają więc z założenia bronić wschodniej Polski oraz flanki NATO. Są ciężką pancerną pięścią, która ma pozwolić stawić opór przed ewentualnymi atakami ze strony Rosji. Biorąc pod uwagę, że stworzono je do walki z rosyjskimi czołgami, stanowią wręcz idealne narzędzie obok już posiadanych przez nas maszyn jak Leopard 2A5, Leopard 2PL czy niedawno pozyskane czołgi K2 Black Panther.

Co potrafią "polskie" Abramsy

Zaczynając od starszych czołgów, M1A1 FEP stanowi kolejną wersję rozwojową Abramsów. Standardowo posiada taką samą specyfikę jak bazowy czołg M1A1 zachowując czteroosobową załogą, działo gładkolufowe 120 mm M256, turbinę gazową Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM i pancerz warstwowym ze zubożonym uranem, choć ten ostatni nie znajduje się na wyposażeniu polskich czołgów. M1A1 FEP waży ok. 58 ton.

Ulepszenia wersji FEP (Firepower Enhancement Package) stanowią nowe systemy kierowania ogniem, ulepszając przede wszystkim optykę i polepszając pracę załogi w każdą porę dnia i bez względu na pogodę. M1A1 FEP posiada zmodyfikowane celowniki termowizyjne drugiej generacji FLIR dla dowódcy i działonowego, dla lepszej identyfikacji celów. Pozwalają nawet na 50-krotne przybliżenie. Czołg posiada także nowy dalmierz laserowy, umożliwiający identyfikacje celu na odległość nawet 8 km. Dowódca steruje zdalnie sterowanym stanowiskiem karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm. M1A1 FEP ma także częściowe możliwości hunter-killer, gdzie dowódca wskazuje cel działonowemu, przyspieszając celowanie.

Zdjęcie Czołg M1A1 FEP Abrams / Twitter/@TheGreyPatriot_ / Twitter

M1A2 SEP v.3 na pierwszy rzut oka może nie różnić się od starszej wersji, jednak to zupełnie inna konstrukcja. Stanowi najnowocześniejszą modyfikację czołgów Abrams, charakteryzująca się zwiększoną siłą ognia, ochroną i optyką. Jego armata została zmodyfikowana pod kątem wystrzeliwania najnowszych amerykańskich pocisków M1147 i M829A4. Pierwszy to amunicja programowalna służąca do niszczenia lekko opancerzonych celów, piechoty, budynków i fortyfikacji. Drugi to amunicja przeciwpancerna ze zubożonym uranem, przystosowana do niszczenia najnowszych rosyjskich czołgów T-80BWM i T-90M.

M1A2 SEP v.3 posiada nowy pakiet pancerza oraz specjalne systemy ochrony pośredniej m.in. czujniki wykrywające laserowo naprowadzane pociski przeciwpancerne. Zwiększa to wagę czołgu aż do 67 ton. M1A2 SEP v.3 Abrams może być także doposażony w dodatkowy pancerz klatkowy, zwiększający ochronę przed ładunkami HEAT. Najnowsza wersja Abramsa posiada także ulepszoną optykę termowizyjną FLIR trzeciej generacji. Przy tym M1A2 SEP v.3 Abrams wyposażono w zmodernizowaną kamerę dzienną, zapewniającą obraz szerszy o 340% względem starszych modeli.

Zdjęcie Czołg M1A2 SEP v.3 Abrams / @P_Militarny / Twitter