Gravity Industries to brytyjska firma, która zapisała się już w historii świata swoimi wynalazkami. Odrzutowe kombinezony tworzone i rozwijane przez przedsiębiorstwo były do tej pory wykorzystywane m.in. przez holenderskie siły specjalne MARSOF, a także ratowników angielskich służb ratowniczych. W ubiegłym roku rozwiązanie testowali również żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej. Teraz firma połączyła siły z organizacją Mountain Warfare, która od lat pomaga państwom członkowskim NATO w zwiększaniu zdolności do walki w górach.

Reklama

Richard Browning właściciel firmy oraz pomysłodawca urządzenia, postanowił zaprezentować możliwości swojego wynalazku służbom mundurowym. W tym celu założył on kombinezon odrzutowy by szybko oraz sprawnie dostarczyć "rannemu żołnierzowi" osocze krwi. Cała operacja była przeprowadzana w ramach ćwiczeń w trudno dostępnych wąwozie w słoweńskich górach.

Przyznać trzeba, że odrzutowy kombinezon idealnie wykonał swoje zadanie. Szybkość oraz manewrowość wyposażonej w niego osoby, jest właściwie bezkonkurencyjna. Relację z tego zdarzenia można zobaczyć na poniższym materiale:

Wideo youtube

Zasilany pięcioma silnikami o łącznej mocy 1050 KM "plecak", jest w stanie unieść osobę ważącą nawet 144 kg. Wynalazek pozwala odbyć lot na dystansie kilku kilometrów, przy maksymalnej prędkości 50 km/h. Niestety na ten moment trudno przewidzieć, czy podobne kombinezony trafią kiedykolwiek do wyposażenia wojska albo policji. Firma Gravity Industries wycenia koszt jednego urządzenia na około 430 000 dolarów, a to niemało, nawet jak na budżet państwowych służb.