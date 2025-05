Jak informuje serwis Bulgarian Military, niestety nie wiadomo, ile Rosjanie wysyłają na front sztuk czołgów T-90 i T-72B3M, ale z opublikowanego nagrania wynika, że może to być kilkanaście sztuk. Prawdziwa liczba trzymana jest w tajemnicy. Tymczasem nieoficjalnie mówi się o 15 czołgach . Trzeba tu mocno podkreślić, że jest to największy tego typu transport pięści pancernej Kremla od stycznia bieżącego roku.

W 2024 roku rosyjski przemysł zbrojeniowy, głównie zakłady Urałwagonzawod, wyprodukował od 60 do maksymalnie 90 nowych czołgów T-90M oraz zmodernizował ok. 200 starszych czołgów T-72B3. Łącznie szacuje się, że Rosja dostarczyła armii od 260 do 290 czołgów (nowych i zmodernizowanych). Kreml chciał osiągnąć produkcję na poziomie 2000 sztuk, ale jak widzimy to nierealne i nie stało się rzeczywistością również w 2024 roku.