Rosjanie wielokrotnie zapewniali, że M2A2 ODS Bradley zostały przez wyeliminowane z fontu. Tymczasem okazuje się, że mają się świetnie i wciąż dają się we znaki żołnierzom Władimira Putina w obwodzie charkowskim, donieckim czy zaporoskim. Z oficjalnych informacji wynika, że Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały ok. 300 sztuk tych maszyn.

M2A2 ODS Bradley został zaprojektowany w ten sposób, by przetrwać najechanie na minę czy bezpośredni ostrzał z czołgu i dać czas na ewakuację całej załodze . Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystują nowe pojazdy do zatrzymania rosyjskiej ofensywy pod Pokrowskiem w obwodzie donieckim.

Cechuje się ona szybkostrzelnością na poziomie 200 strzałów na minutę . Pociski mogą być wysyłane nawet na odległość do 6500 metrów. Armata ma masę 110,2 kg i długość lufy 2,032 m, a prędkość wylotowa pocisku wynosi 1360 m/s. Taka siła ognia bez problemu jest w stanie odeprzeć atak rosyjskiego agresora. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy przyznali, że dzięki amerykańskim wozom Bradley udaje im się spowolnić działania Rosjan.

M2 Bradley to amerykański bojowy wóz piechoty opracowany pod koniec lat 70. przez firmę FMC Corporation (obecnie BAE Systems). wóz bojowy waży 27 ton i jest napędzany wysokoprężnym silnikiem Cummins VTA-903T o mocy 600 KM, który umożliwia rozpędzenie pojazdu do ok. 60 km/h.