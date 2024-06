Japoński transport trafił do Polski

Jak podała japońska ambasada na Ukrainie, 101 wozów najpierw trafiło na teren Polski. Następnie wszystkie maszyny zostały przetransportowane na terytorium Ukrainy. Według planów już niedługo mają wejść do służby operacyjnej, wspierając wysiłki Ukraińców w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

Co Japonia przekazała Ukrainie

Toyota HMV

Toyota HMV (High Mobility Vehicle) na pierwszy rzut oka przypomina Hummve. Nie jest to zaskakujące, gdyż amerykański wóz stanowił pierwowzór dla Japończyków. Podobnie jak Hummve, Toyota HMV to pojazd 4x4 służący do szybkiego transportu żołnierzy. Jego uniwersalna konstrukcja pozwala na umieszczenie na nim różnych rodzajów broni od karabinów maszynowych, po lekkie wyrzutnie rakietowych pocisków przeciwpancernych. Niemniej Toyota HMV pomimo swoich rozmiarów, nie ma szczególnie dobrej ochrony balistycznej.

Parametry taktyczno-techniczne wozów Toyota HMV

Załoga: do 8 osób

Długość: 4,91 m

Szerokość: 2,15 m

Wysokość: 2,24 m

Masa: 2640 kg

Napęd: turbodoładowany silnik diesla 15B-FTE I4 o mocy 153 KM

Prędkość maksymalna: 125 km/h

Zasięg jazdy: 450 km

Mitsubishi Type 73 Kogata

To mniejszy wóz 4x4 powstały na bazie cywilnego Mitsubishi Pajero z 1996 roku. W Japońskich Siłach Samoobrony służy szczególnie do transportu oficerów i dowódców sztabowych. Ukraińcy mogą wykorzystać te pojazdy także do patrolowania i zwiadu. Type 73 Kogata może zostać doposażony w karabiny maszynowe kalibru 12,7 i 7,62 mm.

Parametry taktyczno-techniczne wozów Toyota HMV

Załoga: do 4 osób

Długość: 4,14 m

Szerokość: 1,76 m

Wysokość: 1,97 m

Masa: 1940 kg

Napęd: silnik diesla 4M40 o mocy 125 KM

Prędkość maksymalna: 135 km/h

Morokka PC-065B

Są to lekkie pojazdy inżynieryjne używane do transportowania materiałów budowlanych czy sprzętu wojskowego oraz oczyszczania terenów. Pojazd może zostać doposażony w specjalny dźwig. Ukraińcy mogą korzystać z PC-065B do budowania umocnień na froncie, tworząc linie obrony przed Rosjanami. Co ciekawe dość niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że ten wóz może być holowany przez pojazdy Toyota HMV oraz Mitsubishi Type 73 Kogata.

Długość: 4,3 m

Szerokość: 2,15 m

Wysokość: 2,2 m

Masa: 4900 kg

Napęd: silnik Komatsu o mocy 123 KM

Prędkość maksymalna: 20 km/h

***

