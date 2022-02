Opór Ukraińców. MSW wzywa do robienia koktajli Mołotowa

Do używania koktajli Mołotowa wzywa też Sztab Generalny Ukrainy. Na swoim twitterowym koncie prosi mieszkańców Ukrainy o informacje o ruchach obcych wojsk oraz neutralizację okupanta wspomnianym koktajlem.

Co to jest koktajl Mołotowa?

Koktajl Mołotowa to rodzaj granatu zapalającego, który składa się z butelki napełnionej w 2/3 łatwopalną cieczą (np. benzyną, terpentyną, olejem napędowym lub wysokoprocentowym alkoholem) i tkaniny, która po zatkaniu stanowi lont. Czasami dodaje się do środka także detergent albo olej silnikowy, aby mieszanina lepiej przylegała do celu lub prowadziła do uwolnienia się kłębów gęstego dymu. Aby użyć koktajlu trzeba podpalić kawałek materiału wystającego z butelki, a następnie rzucić nią w kierunku celu. Butelka pęka, rozpryskując paliwo w powietrze.

Reklama

Pierwsze udokumentowane użycie tej broni odnotowano podczas wojny domowej w Hiszpanii (lata 1936 - 1939). Nazwa Mołotow została wymyślona przez żołnierzy fińskich, którzy używali jej przeciwko sowietom w czasie wojny zimowej w latach 1939-1940. Butelki z benzyną były również używane na szeroką skalę w walkach miejskich pod Stalingradem. Można spodziewać się, że w przypadku szturmu na Kijów także okażą się zabójczo skuteczne. Co więcej, broń ta nie jest obca protestującym na Majdanie w 2014 r.

Mer Kijowa, Witalij Kliczko, napisał w mediach społecznościowychL "Kijów przechodzi do defensywny. Teraz w niektórych dzielnicach słychać i wybuchy". Mieszkańcom rozdano 18 tys. sztuk broni szturmowej oraz amunicji do karabinów. Za broń chwycił też były prezydent Petr Poroszenko.