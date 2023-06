Ukraińska tama, która zawaliła się po rosyjskim bombardowaniu, ujawniła sekrety zbiornika, gdy tylko poziom wady zaczął się drastycznie obniżać. Tama Nova Kakhova została uszkodzona w nocy za sprawą rosyjskiego bombardowania. Zawalenie się tamy doprowadziło do zalania tysięcy domów i śmierci wielu osób. Późniejszą powódź opisuje się jako najgorszą katastrofę ekologiczną od czasów Czarnobyla.

Reklama