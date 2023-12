Pierwszy raz wyposażą myśliwce w broń jądrową i ostrzegają USA

W sierpniu bieżącego roku, Pentagon ogłosił wysłanie do Europy aż 50 supernowoczesnych myśliwców F-35A, na pokładach których będzie znajdować się broń jądrowa. Maszyny mają nie tylko wzmocnić siły szybkiego reagowania NATO w Europie, ale również jest to wymowny gest w stronę Kremla, żeby władze Rosji nie próbowały użyć broni jądrowej, bo to skończy się adekwatną odpowiedzią.

— Środek odstraszający jest środkiem odstraszającym tylko wtedy, gdy wróg myśli, że go użyjesz. To sprawdzało się przez ostatnie 75 lat, ale teraz znaleźliśmy się w sytuacji, w której tyran w niestabilnym kraju (w Rosji - przyp.red.) grozi użyciem broni nuklearnej, a jedynym sposobem, aby go powstrzymać, jest uświadomienie im, że odzyskają ją w całości — powiedział Hamish de Bretton-Gordon.

