Pierwszy rosyjski okręt zniszczony za pomocą pocisku ATACMS

Rosyjski okręt zniszczony za pomocą pocisku ATACMS

Mowa tutaj o słynnych pociskach, o które Kijów zabiegał w Waszyngtonie od niemal dwóch lat. Chociaż jesienią ubiegłego roku armia USA przekazała pierwsze sztuki pocisków ATACMS, to jednak była to broń w wersji kasetowej i o małym zasięgu. Tymczasem teraz mamy do czynienia ze znacznie potężniejszą wersją, która może razić tak ważne rosyjskie cele jak okręty bojowe.

Analitycy wskazują, że chodzi o 300-kilometrowe pociski M48 lub M57 Unitary ATACMS. Jednostkowe rakiety tego typu mają celność na poziomie ~9 metrów i głowicę bojową o masie 230 kilogramów, tymczasem promień rosyjskiego okrętu wynosi ~11 metrów, zatem pocisk bez problemu mógł porazić cel i go na zawsze wyeliminować z działań wojennych.