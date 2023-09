Po co zabijać swoich, Rosja werbuje sąsiadów. Sposób na "rekompensatę" 300 tys. ofiar

Mobilizacja przed wyborami? Kreml pasuje

W ten sposób władze Rosji chce najpewniej uniknąć masowych protestów, które mogłyby wybuchnąć po ogłoszeniu kolejnej masowej mobilizacji. Amerykanie szacują z kolei, że straty wojskowe w Rosji zbliżają się do 300 tys., obejmując 120 tys. zgonów i 180 tys. rannych żołnierzy, którzy nie są w stanie wrócić na front.



Od końca czerwca reklamy zachęcające do zaciągnięcia się do rosyjskiej armii są skierowane do Ormian i Kazachów. W reklamach oferowane są zaliczki w wysokości 495 000 rubli (ok. 21 227 złotych) i pensje początkowe w wysokości 190 000 rubli (8150 złotych).

Co więcej, Rosja próbuje zachęcić do walki imigrantów zarobkowych i obiecuje, że jeśli zaciągną się do rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie, to otrzymają "przyspieszone obywatelstwo" z pensją do 17211 złotych. Niektórzy migranci mają być zmuszani do walki, bo według różnych doniesień uzbeckim pracownikom konfiskuje się paszporty w okupowanym przez Rosję Mariupolu i zmusza się ich, aby wstąpili do wojska i walczyli z Ukrainą.

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony w Rosji przebywa ponad sześć milionów migrantów z Azji Środkowej i wszyscy są w oczach Kremla "potencjalnymi rekrutami".