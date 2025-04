NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) to system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu wyprodukowany przez Raytheon Technologies oraz Kongsberg Defence & Aerospace . Po raz pierwszy trafił do Ukrainy w listopadzie 2022 roku. Do tej pory całe baterie lub ich elementy wysłały lub kupowały w ramach darowizny Stany Zjednoczone, Norwegia, Kanada oraz Litwa. Ukraińskie firmy mają prowadzić także rozmowy na temat ustanowienia produkcji elementów NASAMS na terenie swojego kraju.

Do Ukrainy trafiły NASAMS trzeciej, najnowszej generacji . Standardowa bateria systemu ma od trzech do czterech wyrzutni, w których każda ma po sześć pocisków. Za ich naprowadzanie odpowiada stacja dowodzenia oraz radar.

NASAMS charakteryzuje się możliwością wystrzeliwania aż czterech rodzajów rakiet przeciwlotniczych: AIM-9X, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM oraz AIM-120 AMRAAM-ER. Te ostatnie mają szacunkowy zasięg do 50 kilometrów na pułapie do 35. Ukraińskie systemy NASAMS używają radarów AN/MPQ-64 Sentinel o zasięgu detekcji do 120 kilometrów, które w jednym momencie mogą śledzić lot aż 60 obiektów. Dzięki zastosowaniu systemów swój-obcy, operatorzy szybko identyfikują, czy to co widzą na wyświetlaczu jest wrogim pociskiem i dronem. W ten sposób mogą łatwiej uniknąć bratobójczego ognia.