Do wspomnianego biuletynu Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych dołączyła też film, na którym możemy zobaczyć podejrzany rosyjski statek - pokazuje on współrzędne geograficzne wskazujące, że nagranie zostało wykonane ok. 160 km od Honolulu.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy rosyjskie statki prowadzą podobną działalność u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, bo choćby w maju amerykańskie dowództwo Indo-Pacyfik informowało, że monitoruje inny rosyjski statek w pobliżu Hawajów. O podejrzanym statku szpiegowskim pod rosyjską banderą u wybrzeży Karoliny Południowej oraz Florydy mówiło się też w 2019 roku - jednostka nie używała świateł w trudnych warunkach pogodowych i nie reagowała na próby komunikacji ze strony statków komercyjnych.



Jak przekonuje zresztą emerytowany podpułkownik piechoty morskiej, cytowany przez Insidera, Kreml zachowuje się tak od czasów Związku Radzieckiego i jego statki wywiadowcze krążyły w pobliżu Hawajów m.in. podczas zimnej wojny.

Taktyka, techniki i procedury, jakie stosowali Sowieci w czasie zimnej wojny, wydają się ponownie pojawiać pod rosyjskim sztandarem. Wygląda to na jeden z tych problemów, które wskazałbym w przypadku potencjalnych rosyjskich statków wywiadowczych u wybrzeży Hawajów powiedział podpułkownik Hal Kempfer.