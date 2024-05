Podpalili najnowszy czołg Rosjan tanimi dronami. Jest film

Najnowszy czołg Rosjan trafiony

Na pokazanym filmie widać jeden z unieruchomionych czołgów T-90M w pobliżu miejscowości Nowobachmutiwka ok. 13 km od centrum Awdijiwki. Maszyna została unieruchomiona w jednym z lejów. Ukraińcy chcieli zadbać, aby ten T-90M nie został odzyskany przez Rosjan, którzy są już mocno osadzeni w tamtejszym regionie.

Nagle na nagraniu widać, jak do T-90M zbliża się niewielki dron z ładunkiem wybuchowym. Gdy tylko zbliża się do wnętrza wozu, następuje spektakularna eksplozja. Momentalnie z czołgu buchają duże języki ognia, co sugeruje na detonację amunicji.

Reklama