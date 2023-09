Podwójne militarne złoto w rękach Ukraińców. Kreml wściekły

Wieża wiertnicza i specjalny radar

System może jednocześnie wykrywać aż 200 różnych celów i dysponuje zasięgiem 55 kilometrów dla tankowców i frachtowców, ok. 35 kilometrów dla łodzi patrolowych i do 15 kilometrów dla małych jednostek. Radar może też wykrywać cele lądowe. W tym przypadku ciężarówki można wykryć w promieniu do 30 kilometrów, a samochody typu SUV do 15 kilometrów.

To niewątpliwie ogromna strata dla Kremla, ponieważ okupanci wykorzystywali radar do ochrony Krymu i baz na nich się znajdujących. Ostatnimi czasy, Rosjanie stracili kilka potężnych systemów, a teraz utrata tego radaru tylko może zaowocować dalszymi problemami w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa całej infrastrukturze militarnej półwyspu.