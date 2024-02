Pogrom rosyjskich samolotów. Zniszczyli dwa bombowce

Rosja wciąż ma gotowych do boju ponad 300 samolotów

Rosja od początku wybuchu wojny w Ukrainie straciła już 106 samolotów i 135 śmigłowców. Jeśli chodzi o same samoloty Su-34, to Ukraińcy wyeliminowali 27 maszyn, w tym 18 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego.

Pomimo ostatnich sukcesów Ukraińców, rosyjskiej armii wciąż pozostało bardzo dużo różnej maści samolotów, które mają za zadanie zniszczyć infrastrukturę krytyczną Ukrainy i zabić jak najwięcej żołnierzy na polu walki. Niestety, Główny Zarząd Ukraińskiego Wywiadu nie ma dobrych informacji. Kreml ma wciąż posiadać gotowych do boju przynajmniej 300 różniej maści samolotów.

Czym jest rosyjski samolot Su-34?

Samolot Su-34 osiąga prędkość 1900 km/h i ma zasięg 4000 km, a także potrafi wznieść się na pułap 17 000 m. Maszyna wyposażona jest wymiennie w bomby lotnicze odłamkowo-burzące, pociski kierowane laserowo lub telewizyjnie, pociski manewrujące powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, rakiety przeciwradarowe oraz w pociski przeciwokrętowe. Ponadto może przenosić taktyczne bomby termojądrowe. W skład uzbrojenia wchodzi także działo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1.