Podali, ile samolotów zostało Rosji. Cios dla Kijowa

Rosja posiada gotowych do boju aż 300 samolotów

Ostatnie spektakularne strącenia bombowców Su-34, myśliwców Su-35 czy samolotów AWACS A-50 to zaledwie ułamek rosyjskiej floty powietrznej. Oczywiście, straty są dotkliwe i mogą przynieść problemy w logistyce, ale Kreml prędzej czy później sobie z nimi poradzi na swój sposób.

Rosyjskie lotnictwo najczęściej wykorzystuje do ataków na Ukrainę bombowce Tu-95, Su-22, Su-24 i Su-34 oraz myśliwce Su-27, Su-35 i MiG-29. Co ciekawe, Kreml miał użyć również najnowszych samolotów w postaci bezzałogowego drona bombowego S-70 i myśliwca piątej generacji Su-57.

Kreml traci samoloty, ale wciąż atakuje nimi ukraińskie miasta

Rosja od początku wybuchu wojny w Ukrainie straciła już 104 samoloty i 135 śmigłowców. Jeśli chodzi o same samoloty Su-34, to Ukraińcy wyeliminowali 25 maszyn, w tym 16 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.

Samolot osiąga prędkość 1900 km/h i ma zasięg 4000 km, a także potrafi wznieść się na pułap 17 000 m. Maszyna wyposażona jest wymiennie w bomby lotnicze odłamkowo-burzące, pociski kierowane laserowo lub telewizyjnie, pociski manewrujące powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, rakiety przeciwradarowe oraz w pociski przeciwokrętowe. Ponadto może przenosić taktyczne bomby termojądrowe. W skład uzbrojenia wchodzi także działo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1.