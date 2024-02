Rosyjski AWACS mógł wykryć myśliwce F-16

Podczas dzisiejszego ataku (23.02), maszyna A-50 miała bronić się za pomocą flar, ale na nic się to zdało. Ukraińcy za cel obrali sobie te samoloty ponieważ niebawem w Ukrainie mają pojawić się myśliwce F-16. Rosyjskie samoloty AWACS będą mogły je wykrywać, a lotnictwo próbować neutralizować podczas wykonywania różnych misji. Dlatego ważne jest, by już teraz uczynić wszystko, co możliwe na drodze do osłabienia rosyjskiego lotnictwa.

Samolot Beriew A-50U został opracowany jako następca samolotu Tupolew Tu-126, a jego konstrukcja bazuje na transportowcu Iljuszyn Ił-76. Powstał we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami Iljuszya i Berijew. Maszyna weszła do służby w 1984 roku, ma długość blisko 50 metrów, wysokość ok. 15 metrów i może poszczycić się rozpiętością skrzydeł na poziomie 50,5 metra. Samolot może lecieć z prędkością 900 km/h, a jego zasięg szacuje się na 7500 kilometrów.

Na swoim pokładzie ma zainstalowany radar obserwacyjny Liana, który pozwala mu wykrywać i śledzić cele powietrzne znajdujące się w odległości 650 kilometrów i cele naziemne w odległości 300 kilometrów.