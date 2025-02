Pogrzeb Hassana Nasrallaha sprowadził do Bejrutu dziesiątki tysięcy żałobników, który uczestniczyli w uroczystościach na stadionie Camille'a Chamouna. Przywódca zginął 27 września podczas izraelskiego ataku lotniczego na Bejrut wraz z 20 innymi przywódcami Hezbollahu.

Podczas ceremonii nad Bejrutem doszło do niskiego przelotu klucza czterech myśliwców izraelskich sił powietrznych . Dwa F-35I Adir ze 104. Szwadronu oraz dwa F-15I Ra’am z 69. Szwadronu przeleciały tuż nad głowami żałobników, co wzbudziło poruszenie i krzyki wśród tłumów na 55-tysięcznym stadionie.

- Samoloty izraelskich sił powietrznych, które obecnie krążą na niebie Bejrutu nad pogrzebem Hassana Nasrallaha, przekazują jasną wiadomość: ktokolwiek grozi zniszczeniem Izraela i atakuje Izrael – tego spotka koniec . Wy będziecie zadowoleni z pogrzebów — a my będziemy zadowoleni ze zwycięstw.

Warto zauważyć, że na zdjęciach opublikowanych przez IDF widać F-35 bez soczewek Luneburga, które na tych samolotach znajdują po obu stronach górnej części płatowca przy zetknięciu ze skrzydłami. Te kuliste urządzenia są zwykle wykorzystywane do ukrycia sygnatury radarowej samolotów. Nie wiadomo czy myśliwce przelatujące nad Bejrutem były uzbrojone .

Warto zwrócić uwagę na fakt, że izraelskie F-35I znacząco różnią się od swoich amerykańskich odpowiedników, sprzedawanych także do innych krajów m.in. do Polski. Posiadają inną awionikę, a zmiany obejmują m.in. systemy komunikacyjne, systemy walki elektronicznej czy komputery pokładowe. Wszystkie modyfikacje opracowują izraelskie firmy zbrojeniowe m.in. Elbir, IAI i ELTA Systems. Sam Izrael ma także możliwość pełnego serwisowania F-35I na swoim terytorium. W ten sposób Tel Awiw osiąga większą niezależność w operowaniu tymi samolotami. Same F-35 dalej są sprzedawane Izraelowi przez firmę Lockheed Martin. Obecnie na wyposażeniu posiada 50 F-35I, a w 2024 zakupił dodatkowych 25 maszyn.