Pojawiające się czasem widoki F-35 na publicznych platformach do śledzenia ruchu lotniczego obarczone są licznymi błędami np. każdy taki myśliwiec wyświetla się z amerykańskim kodem ICAO przypisanym do transpondera Mode-S/ADS-B o oznaczeniu AF351F i kodem ogonowym 13-5067. Wynika to z faktu, że prawie każdy F-35 na całym świecie, niezależnie od operatora lub wariantu, jest nadal zaprogramowany z tym samym adresem ICAO. Stąd widoczny na FlightRadar24 F-35 przypisany został do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a takie obecnie nie stacjonują w Polsce.