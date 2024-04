Zaskakujące możliwości irańskiej rakiety Kheibar Shekan

Mowa tutaj o uderzeniach hipersonicznymi pociskami balistycznymi Kheibar Shekan należącymi do rodziny Fateh-110. Największym zaskoczeniem był fakt, że pocisk w ostatniej fazie lotu, czyli setki metrów przed uderzeniem w wyznaczony cel, na chwilę zmienił tor lotu, by uniknąć neutralizacji przez systemy obrony powietrznej. Cała akcja wyglądała spektakularnie i, co najważniejsze dla władz Iranu, zakończyła się pełnym sukcesem.

Eksperci militarni wskazują, że Izrael będzie miał ogromny problem ze skutecznym radzeniem sobie z tą bronią, pomimo rewelacyjnej sprawności swoich systemów obrony w postaci Żelaznej Kopuły, Procy Dawida czy Strzały 3 i 4. Iran zaprezentował pocisk średniego zasięgu Kheibar Shekan całkiem niedawno, bo w lutym 2022 roku.