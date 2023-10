Pokazali w akcji torpedy, którymi zaatakowali okręty

Hamas nie przebiera w środkach na próby ataku na izraelską armię oraz miasta. Oprócz domowej roboty rakiet, bojownicy mają też do swojej dyspozycji bardziej pomysłową broń. Mowa tutaj o torpedach. Chociaż o nich mówiło się od jakiegoś czasu, to dopiero teraz Hamas opublikował film z przygotowań z nią w roli głównej do ataku na izraelską flotę morską.

Na filmie można zobaczyć domowej roboty zdalnie sterowaną torpedę, która wyposażona została w dziesiątki kilogramów materiałów wybuchowych. Bojownicy wodują ją w Morzu Śródziemnym i wysyłają na akcję w celu zniszczenia łodzi patrolowych czy okrętów. Pomimo faktu, że Hamas nie ujawnił większej ilości informacji na jej temat, to z filmu możemy dowiedzieć się o niej kilka ciekawych rzeczy.