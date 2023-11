XM30 będzie przełomową konstrukcją

Wcześniej w trakcie rozwoju projektu OMFV zapowiadano, że technologia XM30 pozwoli na ogromną automatyzację, wykraczającą poza typowe wozy bojowe. Chociażby zamiast 3-osobowej załogi znanej np. z wozów Bradley, niemieckich Pum czy projektowanych w Polsce Borsuków, za XM30 ma odpowiadać tylko dowódca i kierowca.

To dzięki m.in. autonomicznej wieży, w której za proces celowania odpowiadają odpowiednie systemy. Mają zapewnić celniejszy ostrzał i większą szybkostrzelność nawet mimo większego niż zwykle kalibru działa.

Eksperci wskazują także na określenie "Optionally Manned", co możemy tłumaczyć na "opcjonalnie załogowy". Sugeruje to, że przyszły wóz bojowy US Army może mieć opcję działania w pełnej autonomii.