Ukraiński atak na okręt Mińsk i Rostów nad Donem

To dowód na to, że prezydent Ukrainy nie żartował jakiś czas temu zapowiadając, że Rosja utraci wszystkie okręty Floty Czarnomorskiej. W ciągu zaledwie 24 godzin straciła kolejne cztery jednostki , a to dopiero początek. Najbardziej wymownym sygnałem dla Kremla jest fakt, że wśród zniszczonych jednostek znajdują te najważniejsze, o nazwie Moskwa i Mińsk, co ma wskazywać na sojusz Rosji i Białorusi.

Ukraińska armia coraz szybciej rośnie w siłę. Tak spektakularne ataki na okręty wskazują, że opracowane i zbudowane pociski czy drony już dysponują takimi zasięgami i możliwościami, iż stanowią ogromne zagrożenie dla całej rosyjskiej armii oraz jej floty morskiej. Kolejne uderzenia będą teraz możliwe dzięki potężnemu pociskowi opracowanemu przez ukraińskie koncerny.