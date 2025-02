Koreańskie media podają, powołując się na doniesienia firmy transportowej CJ Logistics, że dostawa rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i trwała pięć tygodni. 12 stycznia br. pojawiły się zdjęcia samolotu transportowego Boeing 747 należącego do Korean Air Cargo, który wylądował na Okęciu. Wiadome było, że przenosił elementy do symulatora dla naszych FA-50GF. Korea Herald zdradza, że przetransportowano jeden pełny symulator misji bojowej Full Mission Simulator (FMS) i jeden trenażer Operational Flight Trainer (OFT) z fabryki producenta FA-50 Korea Aerospace Industries (KAI) w Goseong do 23. Mazowieckiej Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim . 28-tonowy ładunek został podzielony na 35 części, do których transportu wykorzystano pojazdy specjalnie zmodyfikowane pod kątem ograniczenia wstrząsów i wibracji. W rozmowie dla Defence24 rzecznik 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim ppłk Marcin Boruta potwierdził, że urządzenia są już w bazie i trwa ich instalacja.

Polska zamówiła łącznie 48 lekkich samolotów szkolno-bojowych FA-50 na mocy dwóch umów wykonawczych z 16 września 2022 o łącznej wartości ok. 14,6 mld złotych. Do tej pory otrzymaliśmy 12 samolotów FA-50GF (Gap Filler), które są koreańską wersją Block 10. Pozostałe 36 samolotów ma zostać dostarczonych w znacznie ulepszonej wersji PL, czyli dostosowanych do naszych wymagań koreańskiego Block 20. Mają mieć ulepszoną awionikę w tym radar AESA PhantomStrike oraz możliwość przenoszenia nowocześniejszego uzbrojenia, jak rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM czy krótkiego zasięgu AIM-9X. Według producenta pierwszy FA-50PL ma trafić do Polski w 2025 roku. W kwestii symulatorów warto dodać, że pierwsze są skonfigurowane pod wersje FA-50GF, natomiast część dostaw będzie obejmowała symulatory dostosowane już do konfiguracji FA-50PL. Ostatecznie wszystkie symulatory zostaną skonfigurowane do trenowania lotów na FA-50PL. Też należy dodać, że wszystkie 12 FA-50GF zostaną zmodernizowane do ulepszonej wersji.