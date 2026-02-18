Polska Grupa Zbrojeniowa ogłasza. Kolejny kraj kupuje naszą broń

Jak czytamy na profilach PGZ umowa dotyczy dostaw moździerzy LMC i karabinów wyborowych Alex-338 oraz wielkokalibrowych karabinów wyborowych WKW-50 produkcji Zakładów mechanicznych Tarnów (spółki PGZ) wraz z amunicją. Odbiorcą zamówień jest jedno z państw Afryki Środkowo-Wschodniej. PGZ nie zdradza publicznie kwoty umowy, liczy zakontraktowanego sprzętu oraz planowanego terminu realizacji.

PGZ dodał, że po pomyślnym zrealizowaniu dostaw karabinków MSBS Grot wraz z nowoczesnymi celownikami DCM-1 i LDK-4 do jednego z państw Afryki Środkowo-Wschodniej, to kolejny kontrakt zawarty przez Grupę PGZ na rynku afrykańskim. Wspomniane Groty trafiły do Rwandy, gdzie są wykorzystywane przez tamtejsze Siły Specjalne. Możliwe, że to państwo jest odbiorcą na nową polską broń. Niewątpliwie kolejna umowa jest umocnieniem pozycji polskiej zbrojeniówki na rynku afrykańskim.

Co sprzedaje Polska Grupa Zbrojeniowa?

Lekki moździerz piechoty LMC kalibru 60,7 mm charakteryzuje się maksymalnym zasięgiem do około 1300 metrów. Zastosowanie wbudowanego celownika cyfrowego umożliwia precyzyjne określenie odległości do celu oraz szybkie wprowadzenie parametrów strzelania. Jak tłumaczy ZM Tarnów moździerz LMC jest jedyną konstrukcją posiadającą wbudowany programowalny celownik cyfrowy umożliwiający strzelanie każdą amunicją kalibru 60 mm oraz zgodną z natowską normą STANAG 4425. ed.2.

Alex .338 Lapua Magnum to powtarzalny karabin wyborowy przeznaczony do precyzyjnego rażenia siły żywej do 2000 m i celów lekko opancerzonych do 1000 m. Waży około sześciu kilogramów, przy długości 2 metrów. Zastosowany w broni hamulec wylotowy ma redukować odrzut o blisko 60 proc., co znacząco poprawia kontrolę broni i zwiększa komfort pracy snajpera podczas długotrwałych działań.

Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy WKW-50 to ciężki karabin wyborowy kalibru 12,7×99 mm NATO, przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów punktowych z odległości do 1700 m oraz niszczenia sprzętu technicznego z odległości do 2000 m jak lekko opancerzone pojazdy, cele osłonięte lekkimi osłonami polowymi czy stacje radiolokacyjne. Dzięki zastosowanej amunicji oraz wysokiej energii kinetycznej, karabin może być również wykorzystywany do zwalczania nisko lecących celów.

