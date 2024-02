Polska z najnowocześniejszym na świecie systemem dowodzenia

Umowa została zawarta pomiędzy MON a rządem Stanów Zjednoczonych. Wartość zamówienia wynosi ok. 2.53 miliarda dolarów netto. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2024-2031. W jej ramach, polska armia będzie miała do dyspozycji światowej klasy i najbardziej skuteczny w historii system dowodzenia i łączności niezbędny do realizacji II fazy programów WISŁA i NAREW. Chodzi tutaj o sześć baterii WISŁA oraz 23 zestawów NAREW.

IBCS zintegrowany będzie jednakowo z najpotężniejszymi radarami obrony średniego zasięgu WISŁA (do 150 kilometrów), krótkiego zasięgu NAREW (do 60 kilometrów) oraz obrony bardzo krótkiego zasięgu PILICA+ (do 5 kilometrów). W ten sposób IBCS pozwoli utworzyć wielki parasol ochronny nad Polską.