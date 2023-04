Jak się okazuje, Ukraina otrzyma o 50 Rosomaków więcej, niż wcześniej mówiono. Obok nich znajdzie się także 100 pocisków do zestawu plot. Piorun i co ważniejsze 3 kompanijne moduły ogniowe Rak, o których wcześniej nie mówiono. Jest to szczególna forma pomocy dla Ukrainy ze strony Polski. Tam Rak przejdzie tak naprawdę chrzest bojowy.

Zdjęcie Trzy kompanijne moduły ogniowe Rak, to 24 moździerze samobieżne. Prócz nich są także wszystkie maszyny zapewnienia wsparcia logistycznego czy inżynieryjnego jak Artyleryjskie Wozy Dowodzenia, Artyleryjskie Wozy Remontu Uzbrojenia czy Artyleryjskie Wozy Amunicji

M120 Rak. Mniejszy brat armatohaubicy AHS Krab

M120 Rak to nośnik moździerza 120-mm postawiony na platformie 8x8 bazowego Rosomaka. Jest więc mobilnym wozem wsparcia ogniowego, mogącym jechać 100 km/h. Jak wskazuje producent, Rak służy jako jak główna broń kompanii wsparcia, mogąca zwalczać piechotę, fortyfikacje, czy wrogie stanowiska artylerii.

Zdjęcie Głównym uzbrojeniem wozu M120 Rak jest moździerz MAHSW. Jak twierdzi producent, ma zasięg maksymalnie 15 kilometrów i może strzelać ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost / Rosomak S.A.

Rak charakteryzuje się wysoką autonomicznością, gdzie załoga nie musi ładować moździerza, a celowanie standardowo odbywa się zdalnie. Ponadto Rak może współpracować z dronami, aby namierzyć wroga i posłać celny ogień.

Opancerzenie wozu M120 Rak zakłada ochronę na poziomie STANAG 1. Chroni więc przed ogniem broni małokalibrowej i odłamkami. Jak pozwala to na walkę nawet podczas intensywnego ognia, nie ma co liczyć, że Rak wytrzyma bezpośrednie trafienie broni ppanc. Na to jednak wykorzystuje specjalny system Obra-3, który sprawia, że wóz nawet ciężko trafić.

Zdjęcie System Obra-3 wykorzystywany jest nie tylko na samobieżnych moździerzach M120 Rak, ale też m.in. polskich czołgach PT-91 Twardy, które niedługo trafią na Ukrainę. Analizuje on promieniem laserowym emitowane sygnały np. wrogiego pocisku kierowanego i w razie rozpoznania wroga, wyrzuca automatycznie granaty dymne.

Na Ukrainie M120 Rak będzie pełnił podobną funkcję do AHS Krab, jednak w innej formie. Gdy Krab jest niszczycielską siłą ognia, siedzącą z daleka od bezpośrednich walk, Rak będzie bliżej frontu, wspierając żołnierzy i wykorzystując swoją mobilność. M120 Rak po raz pierwszy zobaczą akcję w Ukrainie. Biorąc pod uwagę, jak nasze wsparcie wypada na tle broni z innych krajów, należy się spodziewać, że poradzi sobie wyśmienicie.

Wideo youtube