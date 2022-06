Polskie karabiny snajperskie TOR na wojnie w Ukrainie. Co to za broń?

Profil na Twitterze, który zajmuje się śledzeniem używanej broni na wojnie w Ukrainie, opublikował film przedstawiający użycie karabinu snajperskiego ZMT WKW Tor .50. Jest to broń, która bardzo nadaje się do niszczenia sprzętu niż siły żywej przeciwnika. Co to za karabin i jakie ma możliwości?

Polski karabin snajperski TOR /Wikipedia