Pomogli Izraelowi ochronić się przed rakietami Iranu. To nie USA

Myśliwce Eurofighter Typhoon kontra irańska broń

Eurofighter Typhoon to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, który został stworzony w ramach międzynarodowego konsorcjum. Samolot został oblatany w 1994 roku. Typhoon wykorzystuje konstrukcję o specyficznym układzie, znanym jako skrzydło delta z usterzeniem kaczki. Takie rozwiązanie zapewnia samolotom dobrą manewrowość, niezależnie od prędkości z jaką się poruszają. Myśliwce mogą osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 2 Ma. W samolotach tych zastosowano dwa silniki Eurojet EJ200.

Oczywiście, największą rolę obronną Izraela zapewniły Stany Zjednoczone. W odparciu ataku pomogły nie tylko bazy leżące na terenie Iraku, ale również okręty wojenne pływające na wodach Morza Śródziemnego czy Morza Czerwonego. Chodzi tutaj o USS Bulkeley (DDG-84) oraz USS Cole (DDG-67), które na co dzień zaangażowane są w zwalczanie ataków rakietowych ze strony jemeńskich bojowników Huti.

Izraelowi pomogły też okręty wojenne USA

USS Bulkeley i USS Cole (DDG-67) to amerykańskie niszczyciele typu Arleigh Burke. Cechują się długością ok. 155 m i szerokością ok. 20 m oraz osiąganiem prędkości maksymalnej na poziomie ok. 30 węzłów. Na swoich pokładach transportują gotowe do odparcia ataku pociski rakietowe w postaci Standard Missile System i Tomahawk. Oprócz pocisków, mogą użyć też zaawansowanych systemów walki radio-elektronicznej do "ogłupienia" wrogich rakiet.