Ponad 100 pancernych bestii w Polsce. Wielka dostawa

Koreańskie armatohaubice K9 zalewają Wojsko Polskie

Do tej pory Polska zamówiła z Korei Południowej 364 AHS K9 Thunder, dokładając 1 grudnia 2023 roku 152 maszyny w ramach umowy opiewającej aż na 2,6 mld dolarów. Niemniej na ten moment nie uruchomiono finansowania tego zakupu.

Nowe armatohaubice trafiają do jednostek stacjonujących na wschodzie kraju. Do tej pory wprowadzono je do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, 14. Dywizjonu Artylerii i 18. Pułku Artylerii.

Zamówione 364 AHS Krab mają trafić do Polski w dwóch wersjach: K9A1 (218) i K2PL (146), z czego ta druga zakłada większe spolonizowanie. K9A1 dla Wojska Polskiego już w Korei Południowej są produkowane z polskimi systemami łączności i systemem kierowania ogniem ZZKO TOPAZ oraz karabinem maszynowym 12,7 mm wkm WKM-B.

Zdjęcie K9A1 Thunder z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii / Rzecznik 1BA / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne armatohaubice K9A1:

Długość: 7,44 m

Szerokość: 3,4 m

Wysokość: 2,73 m

Masa bojowa: 47 t

Załoga: 5 osób

Napęd: silnik diesla MTU MT 881 Ka-500 o mocy 1000 KM

Prędkość maksymalna: 67 km\h

Zasięg: 480 km

Uzbrojenie główne: haubica 155 mm/L52

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy kalibru 7,62 mm

Donośność: 40 km

K9PL i serwis koreańskich armatohaubic

K9PL ma posiadać więcej elementów polskiej produkcji. Chociażby ma systemy obrony Obra-3. Wykrywają wrogie lasery i dalmierze, gdy K9 zostanie wzięty na cel, Obra stawia ochronną zasłonę dymną za pomocą wyrzutni granatów dymnych.

Według pierwotnych planów od 2026 roku produkcja K9PL miała rozpocząć się w polskich zakładach Huta Stalowa Wola. Jednak na ten moment dopiero możliwe są negocjacje w sprawie pełnego serwisu koreańskich armatohaubic.

Niemniej produkcja armatohaubic K9PL wydaje się bardzo odległym planem, jeśli w ogóle możliwym. W kontekście koreańskich haubic szczególnie zastanawiające jest co z produkcją polskich AHS Krab. Te wykorzystują licencyjne podwozie od K9, niemniej stanowią krajowe rozwiązania. Stąd pojawiają się pytania, czy zakup kolejnych armatohaubic z Korei nie zniszczy planów przyszłych dostaw nowych AHS Krab w Wojsku Polskim.

Kolejne wyrzutnie Homar-K w Wojsku Polskim

Wracając do dzisiejszego transportu broni z Korei, warto zaznaczyć, że obok samych armatohaubic zwiększa on liczbę wyrzutni rakietowych Homar-K do 46 sztuk, po zainstalowaniu wspomnianych elementów wyrzutni z odpowiednią platformą.

Homar-K to spolonizowana wersja koreańskiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo. Ingeruje elementy polskiej technologii i techniki. Zamiast koreańskich podwozi Dosan wykorzystuje platformę 8x8 Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS wraz z podzespołami i technologią krajowej produkcji m.in. ZZKO Topaz.

Homar-K może wystrzeliwać dwa rodzaje kierowanych rakiet: CGR-080 kalibru 239 mm o donośności 80 kilometrów i CTM-290 kalibru 607 mm o zasięgu 290 kilometrów, oba koreańskiej konstrukcji. Obecnie trwają także prace nad umożliwieniem wyrzutni Homar-K wystrzeliwania rakiet niekierowanych 122 mm, wykorzystywanych w starych wyrzutniach polskiej armii m.in. BM-21 Grad. Do tej pory w umowach wykonawczych Polska zamówiła 290 wyrzutni Homar-K.

Na początku października podpisana została umowa wykonawcza pomiędzy polską firmą WB Electronics z koreańską Hanwha Aerospace o stworzenie spółki joint-venture, której celem ma być rozwój i wytwarzanie amunicji w Polsce, konkretniej pocisku CGR-80. Według pierwszych zapowiedzi może dojść do wspólnej produkcji amunicji z Koreańczykami, gdzie polska strona ma brać czynny udział w rozwoju i modernizacji pocisku na własne potrzeby. Czas pokaże, jak dokładniej będzie wyglądała ta współpraca.

Zdjęcie Wyrzutnia rakietowa Homar-K / @Zelazna_Dywizja / Twitter

Parametry techniczne systemu artylerii rakietowej Homar-K:

Długość: 9 m

Szerokość: 2,5 m

Wysokość: 3 m

Masa: 25-30 t

Załoga: 5 osób

Główne uzbrojenie: 12 rakiet 290 mm lub 2 rakiety 607 mm, lub 6 rakiet 290 mm i 1 rakieta 607 mm

Maksymalna prędkość na drodze: 90 km/h

Zasięg jazdy: 800 km