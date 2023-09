Okręt desantowy klasy Ropucha. Wybudowany przez Polaków dla Rosjan

Okręty projektu 775 klasy Ropucha to ciężkie jednostki służące do desantu żołnierzy, stworzone w czasach ZSRR od 1974 do 1991 roku. Powstało łącznie 28 jednostek w trzech wariantach, a Ciekawostką jest, że wszystkie okręty klasy Ropucha zbudowano w Stoczni Gdańskiej. Ropuchy klasyfikowane są jako ciężkie okręty desantowe, mając 112,5 metrów długości, 15 szerokości i osiągając maksymalną wyporność 4400 ton.

Okręt klasy Ropucha może przenosić cały batalion piechoty morskiej wraz z towarzyszącym im ciężkim sprzętem tj. 340 żołnierzy wraz z 10 czołgami lub 12 transporterami opancerzonymi, zwykle BTR-80. Standardowo okręty przenoszą aż 500 ton ładunku. Obecnie to jedne z celów ukraińskich wojsk, które za pomocą dronów morskich uszkodziły okręt "Oleniegorski Górnik" w Noworosyjsku. Warto nadmienić, że "Mińsk" przypisany jest do rosyjskiej Floty Bałtyckiej.