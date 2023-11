T-90M to najnowszy czołg Rosjan

T-90M stanowi ostatnią modernizację serii czołgów T-90. Po raz pierwszy zaprezentowano go w 2017 roku, a w regularnych jednostkach pojawił się w 2020 roku, co teoretycznie czyni go nowszym niż T-14 Armata. Czołg ten wyciska wszystko, co się da ze starszej konstrukcji, łącząc je z nowymi technologiami zwiększenia siły ognia i ochrony.

Głównym uzbrojeniem T-90M jest działo kalibru 125 mm 2A46M-4, które ma 15-20% większą celność niż standardowe armaty T-90. Dodatkowo używa zdalnie sterowanego modułu wieżowego z karabinem 12,7 mm NSV. Czołg posiada silnik V-92S2 o mocy 1000 koni, mogący rozpędzić maszynę do 60 km\h.

Ważnym elementem T-90M jest nowy pancerz reaktywny systemu Relikt, najnowszy w rosyjskim arsenale. Ma zapewniać ochronę przed najnowszymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS. Jednak pomimo zwiększonej ochrony T-90M jest niszczony na froncie w Ukrainie jak każdy inny rosyjski czołg, obnażając "rosyjską potęgę".