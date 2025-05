Ukraińcy nie ujawnili, jakiej dokładnie broni użyli do neutralizacji rosyjskiego systemu rakietowego BM-21 Grad, ale wiadomo, że wykorzystano mały dron. Skala eksplozji pojazdu zadziwia. Prawdopodobnie jest to sprawka podwieszonej pod bezzałogowca amunicji zapalającej. W ostatnich tygodniach, Rosjanie stracili kilka takich systemów. To potężny cios dla Kremla, ponieważ dzięki nim, armia może dokonywać ataków na ukraińskie miasta oraz pozycje żołnierzy.