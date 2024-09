Pompa zasysa aż 45 tysięcy litrów wody na minutę

Co ciekawe, standardowo pompa może zassać 45 tysięcy litrów na minutę, ale gdy zajdzie potrzeba, przez pewien czas może to być nawet 53 tysiące litrów na minutę. Samo urządzenie waży blisko 5 ton. Uwagę zwraca gigantyczne ciśnienie tłoczenia wody rzędu 862 kPa. Pomimo tego faktu, producent zadbał o to, by w warunkach ekstremalnych obudowa mogła wytrzymać nawet 1200 kPa.

Wynalazek firmy Global Pump jest zasilany potężnym silnikiem. Mowa tutaj o sześciocylindrowym dieslu zbudowanym w układzie V. W zestawie jest zbiornik o pojemności blisko 1000 litrów, co oznacza, że pompa może wykonywać swoją pracę przez wiele godzin, bez potrzeby martwienia się o uzupełnienie paliwa. W warunkach klęski żywiołowej jest to przecież na wagę złota.

Takie potężne pompy przydadzą się na Dolnym Śląsku

Takie urządzenia będą bardzo pomocne w kolejnych dniach w różnych częściach Dolnego Śląska, gdy trzeba będzie odpompować wodę z terenów, które nie mają bezpośredniego połączenia z rzekami, a w wyniku spiętrzenia wód zostały nimi wypełnione. W wyniku obecnie trwającej powodzi, doszło do uszkodzenia wielu tam i przerwania wałów. Strażacy na pewno wyposażą się w większą ilość takich urządzeń, ponieważ musimy liczyć się z faktem, że przez jakiś czas będzie dochodziło do kolejnych podtopień lub powodzi błyskawicznych.