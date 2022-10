Materiał filmowy trwa zaledwie 16 sekund. Jak podaje TheWarZone wideo miało być nakręcone z UAV-a należącego do ukraińskich sił zbrojnych. TheWarZone przypuszcza, że może tutaj chodzić o quadocoptera typu DJI Mavic chińskiej produkcji, którego każdy z nas może samodzielnie kupić przez internet.

Kamera na pokładzie rejestruje zbliżający się UAV, który rzekomo ma być kontrolowany przez Rosjan. Następnie trwa kilkusekundowe powietrzne "przepychanie". Tracąc co najmniej jedną łopatę wirnika, rosyjski dron zostaje strącony. Jak podaje TheWarZone "walka" miała miejsce w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie. Portal podkreśla także, że nie wiadomo w jakim stopniu ukraiński operator specjalnie, czy przypadkowo doprowadził do strącenia wrogiego bezzałogowego statku powietrznego. Chociaż wiadomo, że w Rosji opracowywane są taktyki użycia niemilitarnych dronów w walce powietrznej. TheWarZone podaje również, że wideo może być pierwszym w historii zarejestrowanym pojedynkiem tego typu w prawdziwym środowisku bojowym.

Reklama

Powietrzne walki dronów

Nie wliczając typowych dronów bojowych, na całym świecie opracowywane są systemy dla UAV-ów do zwalczania innych dornów - są to standardowe pociski lub specjalne systemy kinetyczne. W niektórych przypadkach całe drony mogą służyć jako pociski przechwytujące. Strona ukraińska w trwającej wojnie wykorzystuje zwykłe drony w misjach obserwacyjnych i szturmowych. "Miejskie drony" zostały przekształcone w drony bojowe, które potrafią zrzucać na wrogie cele granaty lub pociski moździerzowe - osiągają często bardzo dużą dokładność.

Ile sprzętu straciła Rosja w wojnie?

Według ukraińskich źródeł Rosja od początku wojny straciła ponad 64 000 żołnierzy, prawie 1200 bezzałogowych statków powietrznych, 268 samolotów, 240 helikopterów, ponad 2500 czołgów, ponad 5100 opancerzonych pojazdów bojowych, prawie 1600 systemów artyleryjskich, prawie 190 systemów obrony powietrznej, 363 wyrzutnie rakiet, prawie 4 000 powozów bojowych i cystern, 16 okrętów i łodzi. Jednego tylko dnia (13 października) wojsko ukraińskie zniszczyło 17 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.