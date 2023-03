Nikt nie wie, jak dużo T-62 posiada rosyjska armia. Eksperci serwisu Globalfirepower policzyli, że w 2022 roku rosyjska armia miała ok. 12 420 czołgów bojowych. Z pewnością znaczna część z nich to właśnie zabytkowe T-62, które teraz Putin chce rzucić do walki. Rosjanie chwalą się, że każdy z nich będzie zmodernizowany i wyposażony w nowoczesne układy termowizyjne. Tylko w jednym zakładzie naprawczym nr 103 w miejscowości Czita ma być ulepszonych aż 800 czołgów T-62.