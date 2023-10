Praca szuka człowieka! Nikt nie chce pracować dla Putina w Ukrainie

Rosyjski prezydent podpisał we wrześniu ubiegłego roku dekret formalnie anektujący cztery regiony Ukrainy, tj. obwody ługański, doniecki, chersoński i zaporoski, planując zbliżenie ich do Moskwy. Zapowiedział wtedy, że urzędnicy, którzy zdecydują się na pracę na tych terenach, mogą liczyć na podwójne wynagrodzenie i... nie ma chętnych. Jak twierdzą w wypowiedzi dla Meduzy dwaj anonimowi rosyjscy urzędnicy, nawet takie stawki nie rekompensują ryzyka, jakie trzeba podjąć i nikt nie chce pracować na zajętych regionach, obawiając się ukraińskiego odwetu.



Urzędnicy karani za dezercję

Meduza wyjaśnia też, że aby uzupełnić braki kadrowe, Kreml organizuje konkursy wyborcze na wzór konkursu "Przywódcy Rosji", który jest postrzegany jako odskocznia do kariery dla rosyjskich urzędników.



Jeden z urzędników, powołany na stanowisko ministerialne w jednym z okupowanych regionów, przyznaje zaś, że to w pewnym sensie pułapka. A mianowicie lepiej w ogóle nie decydować się na taką pracę, bo opuszczenie stanowiska, kiedy na miejscu zrobi się gorąco, uznawane jest za "dezercję", za którą grozi kara do 10 lat więzienia.

A wiele wskazuje na to, że sytuacja może zaognić się już wkrótce, bo rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło w zeszłym miesiącu, że mieszkańcy wspomnianych regionów zostaną objęci poborem do wojska. Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, zaczął się on 1 października i obejmie 130 tys. osób - śmiało można zakładać, że nie spodoba się to dużej części z nich.