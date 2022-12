Prawie jak gwiezdne wojny – USA chcą stworzyć prawdziwą broń laserową

Stany Zjednoczone i Izrael łączą siły, by opracować nową wersję izraelskiego systemu IRON BEAM. W skład grupy wchodzi amerykańska firma Lockheed Martin oraz izraelski Rafael Advanced Defence Systems.

Obie firmy chcą stworzyć wysokoenergetyczny system broni laserowej (HELWS), której moc ma wynieść nawet 100 KW. Ma ona zostać skierowana na zagraniczny rynek, głównie amerykański. Punktem wyjścia został projekt IRON BEAM, który jest laserowym systemem obrony powietrznej będący nadal w fazie testów. Został on przedstawiony światu w 2014 roku. System ten niszczy rakiety krótkiego zasięgu, a także drony, bomby moździerzowe i artyleryjskie. Zasięg operacyjny wynosi 7 km. Sprzęt wykorzystuje laser światłowodowy do neutralizacji obranych celów.

Obecnie funkcjonujący wielowarstwowy system obrony powietrznej Izraela docelowo ma zostać wyposażony system IRON BEAM. Według założeń koszt użycia nowej broni ma być znikomy w porównaniu do standardowych pocisków przechwytujących. Ponadto wykorzystując laser, zmniejsza się koszty operacyjne i koszty siły roboczej, nie pojawiają się także niebezpieczne szczątki rakiet przechwytujących, które mogłyby spaść na chroniony obszar. Liczba "strzałów" lasera wydaje się być nieograniczona. Zestrzelenie wrogiego celu następuje zaledwie po mniej więcej czterech sekundach, po tym, jak wysokoenergetyczne lasery zetkną się z obiektem.

- W ciągu ostatnich trzech dekad, wraz z DDR & D i izraelskim Ministerstwem Obrony, RAFAEL zainwestował w badania i rozwój laserów, w wyniku czego powstał IRON BEAM i spodziewamy się, że stanie się on pierwszym operacyjnym systemem obrony laserowej tego rodzaju. Jest to wyraźny przykład zdolności wyprodukowanych przez Izrael prowadzących do strategicznej współpracy, która przyniesie ogromne korzyści obu stronom — powiedział dyrektor generalny RAFAEL i prezes Yoav Har-Even w oficjalnym oświadczeniu.

- Postrzegamy możliwości IRON BEAM, który został opracowany wraz z DDR&D, jako przełom technologiczny, z jego udowodnioną skutecznością przeciwko niektórym z najbardziej wyrafinowanych zagrożeń, w tym rakietom, moździerzom, dronom i UAV, w tym działających w rojach. System został zaprojektowany, aby zapewnić obronę przed pojawiającymi się zagrożeniami na dzisiejszym złożonym polu bitwy - dodał wiceprezes wykonawczy dr Ran Gozali, szef Dyrekcji Systemów Lądowych i Morskich w Rafael.