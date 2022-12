W czasie pandemii COVID-19 widzieliśmy narodziny co najmniej kilku niezwykłych projektów masek ochronnych i oczyszczaczy, zwracających uwagę na problem kiepskiej jakości powietrza, którym oddychamy - pod koniec ubiegłego roku do sklepów trafił choćby Project Hazel/Zephyr od Razera, a już na początku 2023 roku (od stycznia w Chinach, a od marca w USA, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze) dołączy do niego Dyson Zone. Ten drugi producent zamiast na wirusach skupia się jednak na zanieczyszczeniu smogiem i hałasem, co ma być odpowiedzią na coraz trudniejsze warunki życia, szczególnie w miastach (chociaż jak podaje Dyson, aż 99 proc. mieszkańców naszej planety żyje na obszarach, gdzie przekraczane są bezpieczne poziomy zanieczyszczeń ustalone przez Światową Organizację Zdrowia).



Reklama

Dyson Zone, czyli słuchawki z oczyszczaczem powietrza

Słuchawki Dyson Zone powstały, aby rozwiązać oba te problemy, tj. kwestię miejskiego hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza, a wszystko za sprawą odczepianej bezdotykowej przyłbicy, która w połączeniu z kompresorami umieszczonymi w nausznikach odpowiada za filtrowanie i dostarczanie do nosa i ust oczyszczonego powietrza. Jak to działa? Obracające się z prędkością do 9750 obrotów na minutę kompresory, przepuszczają powietrze przez dwuwarstwowe filtry, a następnie kierują w dwóch strumieniach do nosa i ust (akumulatory wystarczyć mają na 50 godzin odtwarzania dźwięku lub 4 godziny grania połączonego z oczyszczaniem powietrza).